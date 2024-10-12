غارات "إسرائيلية" وقصف مدفعي على بلدات لبنانية

شهدت لبنان، مساء اليوم السبت، غارات "إسرائيلية" استهدفت بلدات عدة.

وبحسب وسائل إعلام دولية، فإن " غارات إسرائيلية استهدفت بلدات، وادي جيلو وشقرا و حاريص ومحيط بلدة عيتيت جنوبي لبنان".

وأضافت أن "أربع غارات إسرائيلية على بلدتي النبي شيت وسرعين في البقاع شرقي لبنان".

الى ذلك، أفادت تلك الوسائل بـ"قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة الخيام وسهل مرجعيون جنوبي لبنان".

يشار الى أن تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.