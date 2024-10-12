حزب الله يعلن استهداف ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية

وقال صادر عن المقاومة الإسلامية، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند 07:00 من مساء يوم السبت 12-10-2024، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية".وفي وقت سابق، أعلنت استشهاد 5 وجرح 14 بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة المعيصرة في قضاء كسروان جبل لبنان".يشار الى أن تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.