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حزب الله يعلن استهداف ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية

دوليات

2024-10-12 | 12:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حزب الله يعلن استهداف ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية
165 مشاهدة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن استهداف ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية.

وقال بيان صادر عن المقاومة الإسلامية، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء يوم السبت 12-10-2024، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية".

وفي وقت سابق، أعلنت استشهاد 5 وجرح 14 بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة المعيصرة في قضاء كسروان جبل لبنان".

يشار الى أن لبنان تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.
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