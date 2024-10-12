واشنطن تكشف عن موقفها من قصف بيروت

وقال المتحدث الأمريكية، إن "واشنطن أبلغت معارضتنا للضربات شبه اليومية بمناطق مكتظة في بيروت".

وكانت وزارة أعلنت، السبت، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت لبنان، مشيرة الى استشهاد 2255 شخصا وإصابة 10524 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 8 أكتوبر.

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.