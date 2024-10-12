واشنطن تعتزم فرض عقوبات على "مستوطنين"

ونقل موقع صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤولين بإدارة جو بايدن قولهم، إن "واشنطن ستفرض عقوبات إضافية على المستوطنين قد تشمل في الحكومة اليمينية"، دون أن تذكر أسماء أحد منهم.

وكان الأوروبي فرض، في تموز الماضي، عقوبات على خمسة إسرائيليين، بينهم "مستوطنون متطرفون"، وثلاث منظمات بسبب انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.