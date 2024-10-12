لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة على بلدة المعيصرة

أعلنت وزارة اللبنانية، السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة "الإسرائيلية" على بلدة المعيصرة الى تسعة شهداء.

وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة الصحة، "تحديث جديد لحصيلة غارة الإسرائيلي على المعيصرة قضاء كسروان بعد ظهر اليوم، حيث أدت إلى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة خمسة عشر آخرين بجروح".

وكانت أعلنت، اليوم السبت، عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح في غارة "إسرائيلية" على بلدة المعيصرة.