أعلنت وزارة الأمريكية (البنتاغون)، عن استهداف معسكرات لتنظيم "داعش" في بسلسلة غارات.

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وقالت البنتاغون في بيان، "نفذنا سلسلة غارات على معسكرات لتنظيم في سوريا".

وأضاف البيان "نعكف على تقييم خسائر الضربات ولا دلائل على سقوط قتلى أو مدنيين".

وتشهد مدن عدة بين مدة وأخرى دوي انفجارات، تشير الأنباء الى تصدي الدفاعات السورية لقصف "إسرائيلي".