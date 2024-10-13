عراقجي يطير الى عُمان بعد إكمال زيارة بغداد

ووصل عراقجي اليوم إلى العراقية بغداد، وسيلتقي بعدد من المسؤولين على رسهم رئيس الوزراء شياع السوداني.وأشارت الوكالة إلى أن "عراقجي سيجري مشاورات مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي وربما مع مسؤولين آخرين في هذا البلد العربي والإسلامي خلال رحلته إلى عُمان".وتركز مشاورات عراقجي خلال جولاته الإقليمية الأخيرة على استعراض آخر التطورات في غزة ولبنان ومحاولة وقف جرائم النظام الإسرائيلي.وزار عراقجي أواخر الأسبوع الماضي السعودية وقطر، وقبلها زار اللبنانية بيروت والتقى المسؤولين اللبنانيين.وخلال زيارته إلى الرياض، التقى نظيره السعودي الأمير بن فرحان وولي العهد السعودي الأمير بن سلمان، ثم توجه إلى الدوحة قادمًا من الرياض، والتقى برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري بن عبد الرحمن آل ثاني.