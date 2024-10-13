إعلام إسرائيلي: عملية طعن في بئر السبع والتحقيقات جارية لتحديد خلفية الحادث

ولفت الإعلام العبري إلى وقوع مصابين في عملية طعن في بئر السبع جنوبي الأراضي المحتلة.وأفادت تقارير عن وقوع حوادث طعن في عدة أماكن بمدينة بئر السبع وليس مكان واحد بعد ظهر الأحد، وتم استدعاء قوات كبيرة من والشرطة إلى مكان الحادث.