"الناتو" يحذر من انقطاع إمدادات النفط بسبب المواجهة بين إيران وإسرائيل

وقال ستافريديس في تصريحات إذاعية، حول تأثير الصراع المشتد في إسرائيل، إلى إن التوترات المتصاعدة في المنطقة "يمكن أن توقف إمدادات النفط من منطقة الأوسط".وأضاف: "نحن نمر في اللحظة الخطيرة، تماما مثل الأيام التي سبقت اندلاع الحرب الثانية، يضاف إليها تصاعد التوتر الاستراتيجي مع الصين في منطقة المحيط الهادئ".وأردف: "هذا الاضطراب الهائل في بين إسرائيل وإيران، والذي يمكن أن يتطور لأسوأ السيناريوهات، وعندما نجمع كل التوترات في العالم مع بعضها فإنها تشكل لحظة مضطربة بقدر ما يمكن أن تجدها عند العودة إلى فترة أواخر ثلاثينيات القرن الماضي".وعبّر ستافريديس عن أمله في أن "يساعد الأمريكي القادم في منع المزيد من الصراعات القاتلة وتعزيز شكل من أشكال السلام في الأوسط".