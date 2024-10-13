القبض على "أم يوسف الواجهة" وزوجها

نيوز – دولي

يبدو أن جرائم البلوغر والتيك توكر في لا تزال مستمرة، فبعد القبض على عدد من البلوغر بتهمة نشر الفسق والفجور مؤخرا، ألقت مباحث مركز الإسماعيلية اليوم القبض على تيك توكر وزوجها بمنطقة أبو عطوة، بتهمة مختلفة وهي حيازة .

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد القبض علي تيك توكر تدعى "هناء. ع" والمعروفة على التيك توك "أم الواجهة"، وزوجها بحوزتهما 25 كيس هيروين، مقيمين بمنطقة أبو عطوة التابعة لمركز الإسماعيلية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى في الواقعة وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق، بحبس التيك توكر "أم الواجهة" وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهما 25 كيسا من الهيروين المخدر قبل ترويجها للمتعاطين في منطقة أبو عطوة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

جدير بالذكر أن السلطات المصرية قامت بالقبض على التيك توكر الشهيرة بـ"وحش الكون" وبناتها في محافظة الإسكندرية، على خلفية اتهامهن بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، ولا تتناسب مع قيم ومبادئ المجتمع المصري، قبل نحو 3 أسابيع.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض أيضا على التيك توكر، صاحبة حساب "كائن النوتيلا"، بعد بث محتوى وصف بالمخالف على حساباتها الشخصية مؤخرا، جاء ذلك بعد يومين من ضبط راقصة سورية الجنسية تسمي نفسها "صوفيا لورين" بعد توجيه تهم بث مقاطع لها ظهرت فيها، وهي تستعرض أجزاء حساسة من جسدها على موقع تيك توك.