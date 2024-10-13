البنتاغون تحسم جدل إرسال بطارية دفاع جوي إلى "إسرائيل"

أعلنت وزارة الأمريكية، الأحد، أنها سترسل بطارية دفاع جوي للمناطق الارتفاع وطاقما مرتبطا بها إلى "إسرائيل".

ونقلت "رويترز"، عن البنتاغون"، قولها "نشر المنظومة المضادة للصواريخ الباليستية يهدف لتعزيز دفاعات إسرائيل في أعقاب هجوم إيران".

وكان موقع "أكسيوس" نقل، أمس السبت، عن دفاعي أمريكي قوله، إن "قرار نشر "ثاد" في إسرائيل لم يتخذ بعد".

و"ثاد" منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ، يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية والمتوسطة في ارتفاعات قصوى، وتستخدمها الولايات الأميركية وعدد من حلفائها، لكن الصين وروسيا تعارضان نشرها في كوريا الجنوبية.

وكانت إذاعة "الإسرائيلي" قالت، السبت، إنه استعداداً لرد متوقع من إيران، ستنشر الولايات بطارية "ثاد" للدفاع الجوي في "إسرائيل" لاعتراض الصواريخ الباليستية الطويلة المدى.