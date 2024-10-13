لبنان.. حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" حتى اليوم

أعلنت وزارة اللبنانية، الأحد، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت .



وقالت اللبنانية، إن "2306 شهداء و10698 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على في 8 أكتوبر".

يشار الى أن تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.