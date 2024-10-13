الأمم المتحدة تعلن: قوات اليونيفيل باقية في لبنان

وقال متحدث المتحدة، إن "اليونيفيل تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان حماية قواتها لحفظ السلام".

وأضافت المتحدة، أن "الأمين العام يطالب بضرورة ضمان سلامة وأمن أفراد المنظمة وممتلكاتها"، مشيرة الى أن "غوتيريش يطالب كل الأطراف بمن فيهم الإسرائيلي بالإحجام عن أعمال تعرض قوات حفظ السلام للخطر".

وكانت 40 على الأقل أعلنت، اليوم الأحد، دعمها الكامل لقوة المنتشرة في لبنان "اليونيفيل"، وحثّت على حماية عناصرها، الذين أصيب 5 منهم خلال اليومين الماضيين.