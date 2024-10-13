كشف مصير "رئيس الأركان الإسرائيلي" بعد هجوم حيفا

وقالت القناة السابعة "الإسرائيلية"، إن "وسائل إعلام في زعمت أن الهجوم في حيفا كان محاولة لاستهداف رئيس الأركان هرتسي هاليفي، لكنه لم يكن موجوداً في المنطقة".ونشرت حسابات التواصل الاجتماعي، أنباء عن استهداف هاليفي في الهجوم، دون تقديم ما يثبت ذلك.وأصيب أكثر من 67 إسرائيليًا، بعد استهداف طعام في معسكر للجيش "الإسرائيلي" في بنيامينا بمدينة حيفا.