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الإعلام الإسرائيلي: الجيش أعد خططا للرد على هجوم إيران

دوليات

2024-10-14 | 06:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الإعلام الإسرائيلي: الجيش أعد خططا للرد على هجوم إيران
المصدر:
الجزيرة نت
2,121 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

قالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" إن الجيش أعد خططا للرد على إيران، وذلك في ظل تأكيدات إسرائيلية متصاعدة بأن الرد سيكون "قاتلا ومفاجئا" بعد نحو أسبوعين من الهجوم الإيراني على "إسرائيل".

وأوضحت إذاعة الجيش أن قرار تنفيذ تلك الخطط ينتظر الاعتماد السياسي، في حين قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه "راض عن الخطط الإسرائيلية المقترحة للرد على هجوم إيران".

وقد ظلت حكومة بنيامين نتنياهو طيلة الأيام الماضية تتوعد إيران "برد قاس ومؤلم وعنيف" على الهجوم الذي شنته مطلع الشهر الجاري على قواعد ومنشآت عسكرية في "إسرائيل".

كما أقر "الجيش الإسرائيلي"، في وقت سابق، بأن الضربة الصاروخية الإيرانية خلّفت أضرارا في بعض قواعده الجوية، ليتحدث بعدها أن الاستعدادات للرد على طهران مستمرة، في حين قالت تقارير صحفية إن الهجوم الإيراني أكبر مما تحدثت عنه تل أبيب.

من جهتها، ذكرت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية -أول أمس السبت- أن مسؤولين أميركيين عبّروا عن اعتقادهم أن "إسرائيل" حددت أهدافا في ردها المتوقع على الهجوم الإيراني الأخير، وسط توقعات أن "الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران اليهودية الحالية".

وأورد تقرير "إن بي سي" -نقلا عن مسؤولين أميركيين لم يذكر أسماءهم- عدم وجود ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال، مضيفا أن "إسرائيل" لم تتخذ قرارات نهائية بشأن كيفية وموعد الرد.

ويأتي ذلك بينما تترقب إيران هجوما "إسرائيليا" محتملا عليها، بعد هجومها على "إسرائيل" قبل نحو أسبوعين، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو/تموز الماضي، وإعلان تل أبيب اغتيالها الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.
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الإعلام الإسرائيلي

الجيش أعد خططا للرد على هجوم إيران

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