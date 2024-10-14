على الفور.. واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

يأتي ذلك في أعقاب إبلاغ الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق اليوم، بأن سترد بقوة على حزب الله، بعد أن استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية؛ ما أسفر عن مقتل أربعة جنود.وقال الوزير، في بيان أوردته "فرانس برس"، إن غالانت تحدث إلى أوستن خلال الليل، و"شدد على خطورة الهجوم والرد القوي الذي سيتم القيام به ضد حزب الله".