إيطاليا تمدد تعليق رحلاتها من والى تل أبيب

وذكرت الشركة، في بيان لها، انها مددت تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 تشرين الجاري "بسبب التطورات الجيوسياسية في الأوسط، في أعقاب توصيات سلامة التابعة للاتحاد الأوروبي".ودفعت المخاوف من اتساع نطاق الصراع في شركات دولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجال الجوي للدول المتأثرة بالصراع.