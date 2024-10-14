نتنياهو يعترف: ندفع ثمنا مؤلما ولكن لدينا إنجازات

اعترف "الإسرائيلي" نتنياهو، الاثنين، أنهم يدفعون الثمن مؤلما، فيما أشار الى ما وصفها "إنجازات هائلة"​.

وجاء حديث نتنياهو خلال زيارته قاعدة غولاني، التي قصفتها طائرة بدون تابعة لحزب الله، مساء الأحد.

وقال نتنياهو: "أنا هنا في قاعدة الجولاني التي قصفت بالأمس بطائرة بدون تابعة لمنظمة ..، تسمع صوت الطلقات في الخلفية، جنود الجولاني هم الذين يواصلون التدريب استعدادا للحملة القادمة".



وأضاف: "نحن نخوض شرسة ضد محور الشر الإيراني الذي يريد قمر تدميرنا. لن ينجحوا.. نحن نواصل القتال. إننا ندفع ثمنا مؤلما، ولكن لدينا إنجازات هائلة، وسنواصل تحقيقها".



وكان "الإسرائيلي"، أعلن مقتل أربعة جنود على الأقل وإصابة آخرين جراء هجوم اللبناني على قاعدة غولاني.