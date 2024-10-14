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نتنياهو يعترف: ندفع ثمنا مؤلما ولكن لدينا إنجازات
دوليات
2024-10-14 | 12:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
408 مشاهدة
اعترف
رئيس الوزراء
"الإسرائيلي"
بنيامين
نتنياهو، الاثنين، أنهم يدفعون الثمن مؤلما، فيما أشار الى ما وصفها "إنجازات هائلة".
وجاء حديث نتنياهو خلال زيارته قاعدة غولاني، التي قصفتها طائرة بدون
طيار
تابعة لحزب الله، مساء الأحد.
وقال نتنياهو: "أنا هنا في قاعدة الجولاني التي قصفت بالأمس بطائرة بدون
طيار
تابعة لمنظمة
حزب الله
..، تسمع صوت الطلقات في الخلفية، جنود الجولاني هم الذين يواصلون التدريب استعدادا للحملة القادمة".
وأضاف: "نحن نخوض
حملة
شرسة ضد محور الشر الإيراني الذي يريد قمر تدميرنا. لن ينجحوا.. نحن نواصل القتال. إننا ندفع ثمنا مؤلما، ولكن لدينا إنجازات هائلة، وسنواصل تحقيقها".
وكان
الجيش
"الإسرائيلي"، أعلن مقتل أربعة جنود على الأقل وإصابة آخرين جراء هجوم
حزب الله
اللبناني على قاعدة غولاني.
>>
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