لبنان.. 21 شهيدا إثر غارة "إسرائيلية" على بلدة

أعلنت وزارة اللبنانية، الاثنين، عن استشهاد 21 شخصا إثر غارة "إسرائيلية" على بلدة أيطو.​

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وقالت اللبنانية، "21 شهيدا و8 مصابين إثر غارة إسرائيلية على بلدة أيطو شمالي البلاد".

وكانت أعلنت، أمس الأحد، عن استشهاد 2306 أشخاص و10698 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد في 8 أكتوبر.



يشار الى أن تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.