مسؤول أمني إسرائيلي: الهجوم على إيران سيكون قويا

نيوز – دولي

صرح أمني إسرائيلي للقناة 14 العبرية، بأن ستهاجم بشكل قوي وأن من الضروري الاستعداد لتبادل الضربات مع طهران.

جاءت تصريحات المسؤول الأمني الذي وصفته القناة بـ "الكبير" مساء اليوم الاثنين، تعليقا على تقارير أفادت بأن ستحتوي ردا إسرائيليا معتدلا، وأن ستهاجم بشكل قوي، وأنه يجب الاستعداد لتبادل الضربات مع طهران.

وقال المسؤول: "رد الفعل سيكون وليس معتدلا، وبالتالي فإننا نقدر باحتمال كبير أن تهاجم في المقابل وبالطبع إذا كان الأمر كذلك، فيجب على أن تكون مستعدة للرد على الرد الجديد".

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن "الرد الإيراني القاسي قد يدفع الولايات إلى الانضمام إلى الحرب: علينا أن نستعد لتبادل كبير للضربات، الأمر الذي قد يجر الأمريكيين إليها، وهو ما لا تريده بالتأكيد".

وأكدت الإسرائيلية أنه سيتم نشر بطارية "ثاد" الأمريكية للدفاع الصاروخي في خلال الأيام المقبلة.

وشنت في 1 تشرين الاول الحالي هجوما بنحو 200 صاروخ باليستي على 3 قواعد جوية رئيسية عسكرية إسرائيلية وقواعد للموساد كانت تستخدم كـ"مركز الاغتيالات".

واستهدف الهجوم الإيراني قاعدة نيفاتيم وقاعدة حتسريم اللتين استخدمتا لاغتيال أمين عام حزب الله حسن نصرالله.

ورادارات استراتيجية ومراكز تجمع دبابات ومدرعات والجنود الإسرائيليين قرب غزة.