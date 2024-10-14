بحلول 2030.. ألمانيا تحذّر من قدرة روسيا على مهاجمة الناتو

وأعلن رئيس جهاز التجسس ومكافحة التجسس الألماني برونو كال خلال جلسة استماع علنية في مجلس النواب: "لجهة العدة والعتاد قد تكون القوات المسلحة قادرة على تنفيذ هجوم على حلف شمال الأطلسي بحلول نهاية الحالي".وأضاف أن: "الصراع العسكري المباشر مع الناتو خيارا بالنسبة لروسيا".وحذرت أجهزة الألمانية الثلاثة التي تم الاستماع إليها، من الخطر المتزايد المتمثل في أنشطة في البلاد.وأفادت رئيسة جهاز مكافحة التجسس العسكري مارتينا روزنبرغ بـ"زيادة كبيرة في أعمال التجسس والتخريب" التي تستهدف الألماني.كما قال رئيس الداخلية توماس هالدينوانغ إن "أعمال التجسس والتخريب تزايدت في ألمانيا كما ونوعا".واتهم هالدينوانغ موسكو بالوقوف وراء قضية الطرد الذي اشتعل في مركز شركة DHL في لايبزيغ شرق البلاد في يوليو.وأضاف: "لو كان الطرد انفجر على متن الطائرة أثناء الرحلة لكانت تحطمت" مشيرا إلى ما وصفها بحملات التضليل واستخدام مسيرات تجسس.