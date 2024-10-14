مجدداً.. غارات "إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على بلدتي الخيام ودير سريان جنوبي لبنان".

وأضافت أن "غارات إسرائيلية أخرى استهدفت بلدات عدة في أقضية النبطية وبنت ومرجعيون جنوبي لبنان".

يشار الى أن تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.