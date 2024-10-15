أستراليا تطالب رعاياها بمغادرة إسرائيل فورا

نيوز – دولي

طالبت الحكومة الاسترالية، اليوم الثلاثاء، رعاياها بمغادرة استراليا فورا.

وذكرت صحيفة معاريف ان "أستراليا طالبت رعاياها بمغادرة إسرائيل على الفور".

ولا يزال في حالة تأهب قصوى تحسبا لمزيد من التصعيد في الحرب المستمرة بالمنطقة منذ عام، إذ تقاتل إسرائيل حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة.

ودأبت إسرائيل على التوعد بالانتقام بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته في من أكتوبر ردا على عمليات إسرائيل العسكرية في غزة ولبنان، وكذلك مقتل عدد من زعماء حماس وحزب الله.

وذكر التقرير عن مسؤولين أميركيين لم يسمهم أنه لا توجد إشارة إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوم الأحد، إن هناك اعتبارات عملياتية قد تتسبب في تأخير الرد على الهجوم الإيراني.