انفجار سيارة في موسكو

نيوز – دولي

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل بانفجار سيارة في بروفسويوزنايا جنوب موسكو، فيما لم تعرف بعد أسباب الحادث.

وقالت بعض وسائل الإعلام إن التفجير "ربما استهدف رجل أعمال يملك أسهما في 13 شركة، كان بجانب السيارة عندما وقع الانفجار الذي أدى بتر جزء من كفّ يده".

