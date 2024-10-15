أول إحصائية رسمية".. أوضاع لبنان تجبر أكثر من 400 ألف طفل على النزوح

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مجلس الأمن يطالب بالتطبيق الكامل للقرار 1701 بشأن لبنان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-503290-638645795151548767.jpeg
أول إحصائية رسمية".. أوضاع لبنان تجبر أكثر من 400 ألف طفل على النزوح
دوليات
2024-10-15 | 04:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
366 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
أعلنت منظمة "اليونيسيف"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 400 ألف طفل في
لبنان
نزحوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، محذرة من "جيل ضائع في لبنان".
وخلال جولة على المدارس التي تم تحويلها إلى مراكز لإيواء العائلات النازحة، قال تيد شيبان،
نائب
المدير التنفيذي لليونيسف للشؤون الإنسانية: "ما أذهلني هو أن هذه الحرب عمرها ثلاثة أسابيع وقد تأثر الكثير من الأطفال"، بحسب "روسيا اليوم".
وأفاد بأنه "بينما نجلس هنا اليوم، هناك 1.2 مليون طفل محرومون من
التعليم
. وقد
أصبح
من الصعب الوصول إلى المدارس الرسمية، التي تضرر بعضها بسبب الحرب، أو يتم استخدامها كملاجئ"، مشددا على أن "آخر ما يحتاجه هذا البلد، بالإضافة إلى كل ما مر به، هو خطر ضياع جيل".
وفي حين أن بعض المدارس الخاصة
اللبنانية
فتحت أبوابها، فقد تأثر نظام المدارس الرسمية بشدة بسبب الحرب، إلى جانب الأشخاص الأكثر ضعفا في البلاد مثل اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.
وقال شيبان: "ما يقلقني هو أن لدينا مئات الآلاف من الأطفال اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين المعرضين لخطر فقدان تعليمهم".
وقتل أكثر من 2300 شخص في
لبنان
في الغارات الإسرائيلية، ما يقرب من 75% منهم خلال الشهر الماضي، بحسب وزارة الصحة.
وقال شيبان إنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قتل أكثر من 100 طفل وأصيب أكثر من 800 آخرين.
وأضاف: "الأطفال النازحين محشورون في ملاجئ مكتظة حيث يمكن لثلاث أو أربع عائلات أن تعيش في فصل دراسي واحد، ولا يفصل بينهم سوى غطاء بلاستيكي، وحيث يمكن لـ1000 شخص مشاركة 12 مرحاضا"، مبينا أن "معظم الأطفال النازحين تعرضوا للكثير من العنف، بما في ذلك أصوات القصف أو الطلقات النارية، لدرجة أنهم يخافون من أي ضجيج عال".
وأشار إلى أنه في الأسابيع الثلاثة الماضية، تضررت 26 محطة مياه توفر المياه لنحو 350 ألف شخص.
وتعمل اليونيسف مع السلطات المحلية لإصلاحها. ودعا إلى حماية البنية التحتية المدنية، وإلى وقف إطلاق النار في
لبنان
وغزة، قائلا إنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية وإدراك أن الصراع لا يمكن حله بالوسائل العسكرية.
ورأى شيبان أن "ما يجب علينا فعله هو التأكد من توقف هذا الجنون، وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل أن نصل إلى هذا النوع من الدمار والألم والمعاناة والموت الذي رأيناه في غزة"، مبينا أنه "مع وجود الكثير من الاحتياجات، لم يتم تمويل نداء الاستجابة الطارئة بمبلغ 108 ملايين دولار في
لبنان
إلا بنسبة 8٪ بعد ثلاثة أسابيع من التصعيد".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن يطالب بالتطبيق الكامل للقرار 1701 بشأن لبنان
17:38 | 2024-10-14
مسؤول أممي: اليونيفيل ستبقى بمواقعها في لبنان
16:40 | 2024-10-14
مجدداً.. غارات "إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان
16:18 | 2024-10-14
في العراق.. إجراء 14 عملية لمصابين من لبنان
16:02 | 2024-10-14
اليونسيف
اطفال
لبنان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية والبث المباشر
رياضة
37.47%
03:57 | 2024-10-15
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية والبث المباشر
03:57 | 2024-10-15
مباراة العراق كوريا الجنوبية اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
رياضة
22.09%
03:00 | 2024-10-15
مباراة العراق كوريا الجنوبية اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
03:00 | 2024-10-15
واشنطن توصل رسالة الى تل ابيب بشأن "صورة المرجع الأعلى"
سياسة
20.51%
04:05 | 2024-10-14
واشنطن توصل رسالة الى تل ابيب بشأن "صورة المرجع الأعلى"
04:05 | 2024-10-14
رئيس الوزراء يوجه بتقليص الدوام الرسمي اليوم
محليات
19.93%
23:35 | 2024-10-14
رئيس الوزراء يوجه بتقليص الدوام الرسمي اليوم
23:35 | 2024-10-14
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
دور الأهل في اختيار مستقبل أبنائهم الأكاديمي - حلقة ١٣٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-15
Morning Live
دور الأهل في اختيار مستقبل أبنائهم الأكاديمي - حلقة ١٣٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-15
ناس وناس
شارع الهادي بغداد - الحلقة ١٣٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-15
ناس وناس
شارع الهادي بغداد - الحلقة ١٣٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-15
الهوا الك
آلية التقديم على راتب رعاية وحلول عمليّة للمواطنين - الحلقة ٢٦ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-14
الهوا الك
آلية التقديم على راتب رعاية وحلول عمليّة للمواطنين - الحلقة ٢٦ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-14
من الأخير
مطبّع ومقاوم.. آخر الثنائيات القاتلة - حلقة ١٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-14
من الأخير
مطبّع ومقاوم.. آخر الثنائيات القاتلة - حلقة ١٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-14
العراق في دقيقة
14-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-14
العراق في دقيقة
14-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-14
استديو Noon
مع نون 14-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-14
استديو Noon
مع نون 14-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-14
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمة أنت وأنا والسبب 14-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-14
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمة أنت وأنا والسبب 14-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-14
طل الصباح
الأبراج - فقرة هسة ماليش 14-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-14
طل الصباح
الأبراج - فقرة هسة ماليش 14-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-14
جات بالليل
we go 13-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-13
جات بالليل
we go 13-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-13
الأكثر مشاهدة
Morning Live
دور الأهل في اختيار مستقبل أبنائهم الأكاديمي - حلقة ١٣٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-15
Morning Live
دور الأهل في اختيار مستقبل أبنائهم الأكاديمي - حلقة ١٣٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-15
ناس وناس
شارع الهادي بغداد - الحلقة ١٣٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-15
ناس وناس
شارع الهادي بغداد - الحلقة ١٣٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-15
الهوا الك
آلية التقديم على راتب رعاية وحلول عمليّة للمواطنين - الحلقة ٢٦ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-14
الهوا الك
آلية التقديم على راتب رعاية وحلول عمليّة للمواطنين - الحلقة ٢٦ | الموسم 9
15:30 | 2024-10-14
من الأخير
مطبّع ومقاوم.. آخر الثنائيات القاتلة - حلقة ١٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-14
من الأخير
مطبّع ومقاوم.. آخر الثنائيات القاتلة - حلقة ١٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-14
العراق في دقيقة
14-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-14
العراق في دقيقة
14-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-14
استديو Noon
مع نون 14-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-14
استديو Noon
مع نون 14-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-14
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمة أنت وأنا والسبب 14-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-14
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمة أنت وأنا والسبب 14-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-14
طل الصباح
الأبراج - فقرة هسة ماليش 14-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-14
طل الصباح
الأبراج - فقرة هسة ماليش 14-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-14
جات بالليل
we go 13-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-13
جات بالليل
we go 13-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-13
اخترنا لك
شاهد.. اين يحتمي الجنود الإسرائيليين من صواريخ حزب الله
05:45 | 2024-10-15
أهالي غزة: "لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي" (فيديو)
05:23 | 2024-10-15
"أبل" تتيح إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية
05:15 | 2024-10-15
لجين العتيبي.. "أول سعودية تقود السفن"
04:45 | 2024-10-15
انفجار سيارة في موسكو
03:38 | 2024-10-15
تدمير طريق والرد باطلاق نار.. بوادر الحرب بدأت بين الكوريتين
03:34 | 2024-10-15
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.