"أبل" تتيح إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية

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أعلنت شركة "أبل" عن ترقية جديدة لأجهزة آيفون تتيح إرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية دون الحاجة إلى اتصال بشبكة "واي فاي" أو شبكة هاتف محمول، وهي ميزة قد تنقذ حياتك في الطوارئ، وفق قولها.

وقدمت شركة "أبل" دعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لجهاز "آيفون" مع سلسلة "آيفون 14"، وسيسمح لك كل طراز "آيفون" تم إطلاقه منذ ذلك الحين بالتواصل مع المستجيبين الأوائل عبر الأقمار الصناعية أثناء الطوارئ، حيث لا يمكنك الوصول إلى اتصال خلوي أو "واي فاي".

والآن بعد عامين، قامت "أبل" بترقية قدرات الأقمار الصناعية لجهاز "آيفون"، مما أدى إلى جلب الدعم لتطبيق الرسائل. ويمكنك الآن إرسال iMessages والرسائل النصية القصيرة من جهاز "آيفون" عبر الأقمار الصناعية، طالما أنك تستخدم نظام التشغيل "iOS 18" ولديك جهاز "آيفون" متوافق، وهذا يعني جهاز "آيفون 14"، أو طراز أحدث. وتتوفر الخدمة الآن في الولايات وكندا والعديد من الأخرى، وسيتم طرحها في المزيد من الأسواق قريبًا.

أهمية تعلم كيفية استخدامها

وفيما تظن أنك لست بحاجة إليها الآن، لكن تمامًا مثل اتصالات "SOS" الطارئة عبر الأقمار الصناعية، يجب أن تتعلم كيفية استخدامها في أقرب وقت ممكن، لأنه لا يمكنك التنبؤ بموعد فائدة هذه الميزة.

وفي حين أن "Emergency SOS" ستتيح لك الاتصال بالمستجيبين الأوائل، فإن إرسال رسائل نصية عبر الأقمار الصناعية سيساعدك على البقاء على اتصال مع العائلة في نفس . ورأينا ذلك يحدث مؤخرًا في أعقاب إعصار "هيلينا"، حيث تمكن مستخدمو "آيفون" مع نظام التشغيل "iOS 18" من إرسال رسائل نصية عبر الأقمار الصناعية في المناطق التي لم تعد تحظى بتغطية شبكات الهاتف الخلوي وشبكات "واي فاي".

طريقة الاستخدام

ولاستخدام الرسائل عبر الأقمار الصناعية في نظام التشغيل "iOS 18"، ستحتاج إلى أن تكون موجودا في منطقة ليس بها تغطية خلوية أو شبكات "واي فاي". لكن إليك كيفية اختبارها من المنزل على الفور.

أولًا: انتقل إلى تطبيق الإعدادات وانقر فوق التطبيقات، وبعدها فوق الرسائل، وانتقل إلى أسفل للعثور على عرض توضيحي للاتصال عبر الأقمار الصناعية. ومثل عرض توضيحي للاتصال عبر الطوارئ، يوضح لك عرض الرسائل التوضيحي كيفية بدء الدردشة مع العائلة والأصدقاء في اتصال عبر الأقمار الصناعية. وسيتعين عليك العثور على قمر صناعي وإنشاء اتصال قبل إرسال الرسائل.

وبالطبع التدرب من المنزل فكرة جيدة، حيث لن تضطر إلى تعلم هذه المهارة أثناء التعامل مع كل الضغوط المحيطة بك بحالة . وستعرف ما يجب عليك فعله بمجرد أن تكون في بيئة ذات تغطية خلوية متقطعة وشبكة واي فاي ضعيفة.

ويمكن أن يكون الاتصال بالأحباء أثناء مهمًا للغاية لكلا الطرفين. ويمكن أن يخفف من التوتر ويساعد في تهدئة النفوس، ناهيك عن أنه يمكنك استخدام الميزة للبقاء على اتصال مع أحبائك عندما تتنزه في مكان بعيد.

فأنت لست مضطرًا بعد الآن إلى دفع مبلغ إضافي لإرسال رسائل "iMessage" أو رسائل نصية قصيرة عبر الأقمار الصناعية؛ لأن ذلك في "iOS 18" مجاني إذا كنت في منطقة مدعومة.

مشفرة ومعقدة

وعلى صعيد الخصوصية، سيتيح لك تطبيق "iMessages" تشفير الرسائل المرسلة عبر الأقمار الصناعية من البداية إلى النهاية. ما يعني أنك ستستفيد من نفس الأمان عند استخدام نظام الدردشة الخاص بشركة "أبل"، بغض النظر عن كيفية إرسال البيانات. ومع ذلك، فإن الرسائل القصيرة عبر الأقمار الصناعية قد تكون أكثر تعقيدًا قليلاً من الرسائل النصية عبر الهاتف الخلوي لمنع إساءة الاستخدام.

لذا سيتعين عليك تحديد جهات اتصال يمكنها الوصول إليك من خلال الرسائل القصيرة عبر الأقمار الصناعية. وإلا، فقد تضطر إلى بدء محادثات الرسائل القصيرة حتى يتمكن الآخرون من إرسال رسائل نصية إليك عبر الأقمار الصناعية. ومع ذلك، يجب أن تتوقع بعض التأخير في الاتصال عند إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية.

فلن تكون هذه الاتصالات موثوقة أو سريعة مثل الاتصالات الخلوية وشبكة "واي فاي"، لكنها قد تكون مفيدة بشكل لا يصدق في .