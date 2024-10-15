أهالي غزة: "لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي" (فيديو)

الصحفية يسرى العكلوك من مدينة غزة.. في رسالة للعالم "لهدرجة احنا رخاص ، لهدرجة لحمنا رخيص ؟ pic.twitter.com/knnAVntQBW
— حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) October 14, 2024
الصحفية يسرى العكلوك من مدينة غزة.. في رسالة للعالم "لهدرجة احنا رخاص ، لهدرجة لحمنا رخيص ؟ pic.twitter.com/knnAVntQBW
View this post on Instagram
A post shared by شبكة قدس | Quds network (@qudsn)
A post shared by شبكة قدس | Quds network (@qudsn)
يوميًا يصلنا عشرات المناشدات من عائلات محاصرة في شمال غزة.
أجريت هذا الاتصال قبل قليل مع أحد أفراد عائلة السيد، التي ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحقها، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 20 شخصًا، بينهم جرحى ما زالوا تحت الأنقاض، في ظل عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم نتيجة الاستهداف… pic.twitter.com/iYFEht2oiW
— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 14, 2024
يوميًا يصلنا عشرات المناشدات من عائلات محاصرة في شمال غزة.
أجريت هذا الاتصال قبل قليل مع أحد أفراد عائلة السيد، التي ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحقها، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 20 شخصًا، بينهم جرحى ما زالوا تحت الأنقاض، في ظل عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم نتيجة الاستهداف… pic.twitter.com/iYFEht2oiW
أين المفر؟ البقاء في بيوتٍ تهدم فوق رؤوسنا؟ الحصار في منطقةٍ لا طعام ولا ماء ولا خدمات طبيّة فيها؟ الفرار عبر ممرات العذاب والتعرض لخطر الاعتقال والتنكيل؟ احتمال الخوف والجوع ونيران القصف والموت في مدينة غزة؟ المكوث في جحيم الخيام حيث يمضي الزمان بطيئًا مليئًا بالذل والمهانة وشبح…
— وين نروح؟ (@NourGaza) October 13, 2024
أين المفر؟ البقاء في بيوتٍ تهدم فوق رؤوسنا؟ الحصار في منطقةٍ لا طعام ولا ماء ولا خدمات طبيّة فيها؟ الفرار عبر ممرات العذاب والتعرض لخطر الاعتقال والتنكيل؟ احتمال الخوف والجوع ونيران القصف والموت في مدينة غزة؟ المكوث في جحيم الخيام حيث يمضي الزمان بطيئًا مليئًا بالذل والمهانة وشبح…