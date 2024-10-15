الشيخ نعيم قاسم للسيد نصر الله: لن تغادرنا وسنقتلع أعداءك

وقال في تابعتها نيوز، ان "الكيان الصهيوني ما يزال يرتكب المجازر بحق المدنيين"، مضيفاً أن "الكيان الصهيوني كيان غاصب محتل يشكل خطرا حقيقيا على المنطقة والعالم ويريد كل المحيط الإسلامي هو قائم على القتل والتشريد والمجازر".وتابع: "انطلق الفلسطينيون في طوفان الأقصى لطرد المحتل بعد مرور 75 سنة من ارتكاب الصهاينة جميع الموبقات"، مشدداً بالقول "لا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين والعالم عن فلسطين".وحول دعم المقاومة لفلسطين، أوضح ان "مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة حق و لنجب الخطر عن الفلسطينيين من ناحية واحتياطاً للتوسع الصهيوني من ناحية أخرى"، منوها الى ان "نتنياهو يريد شرق أوسط جديداً قائم على الطريقة الصهيونية واذا لم نواجه الكيان فسيصل الى اهدافه".واردف قاسم، بالقول: "المشروع الصهيوني يريد إلغاء كل شيء وقد وضع في حربه على لبنان ثلاثة أمور:الأول: ضرب القيادةالثاني: إلغاء وجود حزب اللهالثالث: صناعة لبنان كما يريده".وأشار الى ان "السيد حسن نصر الله بنى مقاومة صلبة مجاهدوها لا يهابون الموت"، فيما خاطب السيد نصر الله بالقول: "لن تغادرنا وأعداؤك يخافون طيفك وسنهزمهم ونقتلعهم من أرضنا".وأتم العام لحزب الله: "نحن من سيمسك رسن الوحش الهائج (الكيان الصهيوني) وسنعيده لحظيرته".