بعد العقوبات.. الخطوط الجوية الإيرانية توقف رحلاتها إلى أوروبا

وقال عام شركات مسعود أسعدي ساماني: "شركة الوحيدة التي تسير رحلات من إلى وجهات أوروبية ستتوقف عن تنفيذ الرحلات ما يعني أنه لن يكون هناك إيراني إلى أوروبا".وقبل يومين، وافق مجلس على إدراج 7 أفراد و7 كيانات قانونية بينها 3 شركات إيرانية في قائمة العقوبات على خلفية "تعاون عسكري مزعوم" مع .