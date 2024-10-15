حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" على لبنان

وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة العامة في بيان، أن "غارات الإسرائيلي يوم أمس على أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية، جنوب لبنان: 11 شهيدا و48 جريحا، النبطية: 6 شهداء و31 جريحا، البقاع: 3 شهداء و21 جريحا، بعلبك الهرمل: 18 جريحا، الشمال: 21 شهيدا و6 جرحى".

وأضاف البيان "بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2350، والجرحى إلى 10906".

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.