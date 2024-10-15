غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات جنوبي لبنان

استهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء الثلاثاء، بلدات لبنانية جنوبي البلاد.

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية استهدفت بلدات، تول وكفرجوز وحبوش والخيام والقاسمية وعين بعال والشهابية في قضاء صور".

يشار الى أن تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.