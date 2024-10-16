استشهاد رئيس بلدية و4 أشخاص بغارة "إسرائيلية" على جنوب لبنان

وقالت محافِظة النبطية هويدا ترك -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن "11 غارة إسرائيلية طالت بشكل رئيسي النبطية، مشكلة ما يشبه حزاما ناريا".وأشارت الى أن "رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل مع عدد من فريق عمله في الشهداء".