"الشاباك" يزعم اعتقال "إسرائيلي" جندته إيران لاغتيال عالم

وقالت و"الشاباك"، في بيان مشترك: "تم الكشف عن بنية تحتية لأجهزة المخابرات الإيرانية، التي تعمل على تجنيد وتنشيط المواطنين في إسرائيل".وأوضحوا أنه "جرى اعتقال فلاديمير فارهوفسكي، 35 عاما، من سكان بيتح تكفا (قرب تل أبيب) للتحقيق معه، بعد أن قام بمهام مختلفة لصالح الاستخبارات الإيرانية".و"تم توثيق بعض المهام التي نفذها فلاديمير واستلم الأموال مقابل أدائها، وجرى التواصل بين فلاديمير والمسؤولين الإيرانيين باللغة الإنجليزية وطُلِبَ منه شراء هاتف مخصص"، وفق البيان.وزادت و"الشاباك" بأن فلاديمير كان على علم بأنه على اتصال بكيان معادٍ متهم بالإضرار بأمن الدولة، وقام بمهام منها الكتابة على الجدران وتعليق لافتات وجمع معلومات عن كيان إسرائيلي، وإخفاء أموال للقيام بمهام إضافية من جانب مجندين آخرين".وتابعوا: "ولاحقاً وافق فلاديمير على اغتيال عالم إسرائيلي (لم يسمه البيان) مقابل 100 ألف دولار، وتم تجهيزه بالأسلحة".وأعلنوا أنه "سيتم اليوم تقديم المشتبه به لجلسة استماع أمام المحكمة المركزية في اللد، وسيتم طلب تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات، وسيوجه مكتب المدعي العام للمنطقة الوسطى اتهامات خطيرة ضده".