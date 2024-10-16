تسجيل إصابة بالكوليرا في لبنان

وقالت الوزارة في بيان: "بتاريخ 14 تشرين تم إبلاغ وزارة العامة عن حالة محتملة للكوليرا على إثره تم مباشرة التقصي من قبل الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية".وأضاف البيان "تم تثبيت الحالة بتاريخ 16 تشرين (الحالي) عبر عزل الجرثومة في إحدى المختبرات المرجعية وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النمط (O1)".وتابع: "الحالة من الجنسية توجهت الى المستشفى بتاريخ 14 تشرين بسبب إسهال حاد مائي وجفاف ولا يوجد سفر عند المريضة وهي من بلدة السمونية في عكار".وأردف البيان "تقوم وزارة العامة بتقصي الحالة وجمع عينات من المخالطين والبحث عن أخرى في محيط المريضة".وأوضح "كما يتضمن التقصي البحث عن تلوث للمياه وقد تم جمع عدد من عينات المياه من بلدة السمونية ومشمش وإرسالها الى المختبرات المرجعية.وختم البيان "سيتم تفعيل الخطة الوطنية للكوليرا والمباشرة بإجراءات الاحتواء".