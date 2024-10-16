إيران: لدينا إمكانيات تجعلنا لا نحتاج الأسلحة النووية

وقال كمالوندي، إن "إيران لديها إمكانيات وقدرات كبيرة جدا لدرجة أنها لا تحتاج إلى الأسلحة النووية، معللا ذلك بأنه ليس هناك لهذا السلاح أي فائدة أو رادع ضد الحروب في عالم اليوم".وأشار كمالوندي إلى أنه "ينبغي النظر في مسألتين بشأن استعمال الأسلحة النووية، الأولى هو وجهة النظر الدينية والعقائدية، والتي تتبلور في فتوى القائد الأعلى، والأمر الثاني هو المواقف الرسمية المعلنة من قبل الجهات الرسمية في الدول".واستبعد المسؤول الإيراني أن "ترتكب إسرائيل "حماقة" باستهداف المنشأت النووية الإيرانية"، إلى أنه "حتى لو فعلت ذلك لن تتمكن من إلحاق أضرار جسيمة بها".وأكد على أنه "في حال تضررت المنشأت يمكنهم ترميمها بسرعة، "لأننا نمتلك التقنية وهي في عقول علمائنا".ولطالما شددت طهران على أن العقيدة النووية تقوم على عدم إنتاج الأسلحة النووية واستخدامها، وأن البرنامج النووي الإيراني "سلمي لاستخدامات مدنية".