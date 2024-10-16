فرنسا: الدول الأوروبية ستبقى ملتزمة بواجباتها تجاه "اليونيفيل" في لبنان

وقالت الوزارة في بيان عقب مؤتمر عبر الفيديو جمع ممثلين عن تلك الدول: "سنبقى ملتزمين باليونيفيل التي تؤدي دورًا رئيسًا في إطار التفويض الممنوح لها من مجلس الدولي بوصفه قوة محايدة".يذكر أن عددًا من عناصر قوات حفظ السلام "اليونيفيل"، أصيبوا جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، واستهدف يتمركز فيها عناصر من قوات اليونيفيل، الأمر الذي أدانته عدد من .وأكدت قوات اليونيفيل، الأسبوع الماضي، أن قواتها لا تزال في مواقعها الحدودية رغم تلقيها طلبًا من إسرائيل بإعادة نقل بعضها.وقال مفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "دول الاتحاد استغرقت وقتًا طويلًا، لإدانة اعتداء إسرائيل على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان".ودعا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة، إلى إخلاء قوات "اليونيفيل" مواقعها في جنوب لبنان فورًا، متذرعًا أن عدم إجلائها يجعلها "رهينة لحزب الله".وأكد المتحدث باسم قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان أندريا تينينتي، رفض قواته مغادرة مواقعها على الحدود مع لبنان بعد طلب الجيش الإسرائيلي منها ذلك.ولا تزال أصداء "الاعتداء الإسرائيلي" على قوات اليونيفيل التي تضم ما يقارب 10 آلاف جندي في الجنوب اللبناني، تتردد في الأروقة الدولية، لا سيما مع انتقاد المشاركة في هذه القوات الأممية.