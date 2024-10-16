طائرة سفر تغير مسار رحلتها بسبب "قنبلة وهمية".. ماذا حدث؟

واليوم الأربعاء، قالت شركة "أكاسا اير" للطيران التي كانت تجري رحلة بين نيودلهي وبنغالور (جنوب)، إنها "تلقت إنذارا أمنيا" وأمرت الطائرة بالعودة في إجراء "احترازي".وأكدت "أكاسا إير" أن القبطان طبق "كل إجراءات المناسبة لضمان هبوط آمن في دلهي"، موضحة أن 184 شخصا كانوا على متن الطائرة بينهم ثلاثة أطفال رضع.وحُوّل مسار رحلة أخرى تابعة لشركة "إنديغو"، كانت تجري رحلة بين بومباي ونيودلهي إلى أحمد آباد في ولاية غوجارات (غرب).وقال ذو الفقار حسن، المدير العام لمكتب أمن المدني لصحيفة تايمز أوف إنديا، إن "الأجواء الهندية آمنة تماما" وإن تسعى للتعرف على ناشري التهديدات الكاذبة بوجود قنابل.ليسذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" اليومية أن 12 رحلة محلية ودولية طالتها تهديدات بوجود قنابل منذ الإثنين، لا سيما عبر رسائل منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتبيّن أن كلها إنذارات كاذبة.وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع في سنغافورة إنها أرسلت مقاتلتين من طراز إف-15 لمرافقة طائرة تابعة لشركة "إير انديا إكسبرس"، "بعيدا عن المناطق المأهولة"، بعد انتشار رسالة عبر البريد الإلكتروني تفيد باحتمال وجود قنبلة على متنها.وهبطت الطائرة أخيرا من دون وقوع أي حادث في مطار شانغي في وقت متأخر من مساء اليوم نفسه.كذلك، أشارت شركة "إير انديا" الثلاثاء إلى أن إحدى طائراتها التي تربط نيودلهي بشيكاغو (الولايات المتحدة) اضطرت إلى الهبوط بشكل عاجل في كندا بسبب "تهديد أمني نُشر على الإنترنت".وهبطت الطائرة من دون وقوع أي حادث في إيكالويت في أقصى الشمال الكندي، ثم نقل الجيش الكندي الركاب إلى شيكاغو، بحسب وزارة الدفاع الكندية.وأُرسلت تهديدات مماثلة هذا الأسبوع إلى شركة الهندية المنخفضة التكلفة إنديغو بشأن رحلتين، واحدة إلى جدة (المملكة العربية السعودية)، والأخرى إلى مسقط (عمان)، وفقا لوسائل إعلام هندية.