حكومة لبنان تدق ناقوس الخطر: نتجه إلى مصير غزة نتيجة الصمت الدولي

كما أضاف في تصريحات صحفية، أن "الأفعال الإسرائيلية بحق النساء والأطفال في لبنان تخالف كل القوانين والتشريعات الدولية"، مشددا أن "على العالم والمجتمع الدولي كسر الصمت وإيقاف الأفعال الإسرائيلية".وأعلن أن "الحكومة والسلطات المعنية باتت تواجه صعوبة في حصر الخسائر جراء الغارات الإسرائيلية، مشددا على أن لبنان يتجه إلى مصير غزة نتيجة الصمت الدولي".كذلك رأى أن على "المجتمع الدولي الضغط لتطبيق القرار 1701 في لبنان، لافتا إلى أن موقف الحكومة اللبنانية يؤكد على وقف الحرب".يأتي هذا بينما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان مخلفة أكثر من ألفي ضحية.ومنذ ايلول الماضي، صعدت إسرائيل من وتيرة غاراتها على لبنان مستهدفة بشكل رئيسي معاقل حزب الله في جنوب لبنان وشرقه، إضافة إلى ضاحية بيروت الجنوبية.فيما قتل منذ ذاك الحين 1356 شخصا على الأقل، استنادا إلى بيانات رسمية. ونزح أكثر من مليون و200 ألف شخص من منازلهم على وقع التصعيد.إلا أن حكومة لبنان عاد وأكدت اليوم أن العدد فاق الـ2000 شخص.