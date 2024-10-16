Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الغذاء العالمي بشأن وضع لبنان: سيئ للغاية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تحتاج 100 عام لحلها.. أزمة تضرب نصف سكان العالم

دوليات

2024-10-16 | 12:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحتاج 100 عام لحلها.. أزمة تضرب نصف سكان العالم
1,105 مشاهدة

يتوقع البنك الدولي أن يستغرق القضاء على الفقر الذي يطال نحو نصف سكان العالم أكثر من قرن من الزمان، وفقًا للوتيرة الضعيفة الحالية.

ويقدر البنك الدولي معدل الفقر للأشخاص الذين يعيشون على أقل من 6.85 دولار في اليوم.

يقدم التقرير أول تقييم بعد الجائحة للتقدم العالمي نحو القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش.

يعيش اليوم 44% من سكان العالم على أقل من 6.85 دولار في اليوم، وهو خط الفقر في البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.

ولم يتغير عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر هذا إلا قليلاً منذ عام 1990 بسبب النمو السكاني.

قال البنك الدولي إن الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الفقر المدقع، والمحدد عند 2.15 دولار للشخص الواحد في اليوم، بحلول عام 2030 بعيد المنال.

ويتوقع البنك الدولي أن يستغرق القضاء على الفقر عند هذا المعدل 3 عقود أو أكثر، وهو ما ينطبق في المقام الأول على البلدان المنخفضة الدخل.

يعيش اليوم ما يقرب من 700 مليون شخص يمثلون 8.5% من سكان العالم، على أقل من 2.15 دولار في اليوم، ومن المتوقع أن يعيش 7.3% من السكان في فقر مدقع في عام 2030.

يظل الفقر المدقع متركزا في البلدان التي تعاني من انخفاض النمو الاقتصادي والهشاشة تاريخيا، وكثير منها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقال أكسل فان تروتسنبرغ، المدير الإداري الأول للبنك الدولي إن "بعد عقود من التقدم، يشهد العالم انتكاسات خطيرة في مكافحة الفقر العالمي، نتيجة للتحديات التي تشمل النمو الاقتصادي البطيء، والوباء، والديون المرتفعة، والصراع والهشاشة، والصدمات المناخية ".

أضاف أنه في خضم هذه الأزمات المتداخلة، لن ينجح نهج العمل المعتاد، مشيرا إلى الحاجة إلى دليل تنمية جديد تمامًا إذا أردنا حقًا تحسين حياة الناس وسبل عيشهم وحماية كوكبنا.

وقال إندرميت جيل، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة البنك الدولي ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية: "ستكون البلدان ذات الدخل المنخفض واقتصادات الأسواق الناشئة في حالة جيدة إذا أدركت بعض أوجه التآزر.

على سبيل المثال، تساهم السياسات الرامية إلى الحد من تلوث الهواء في تحقيق أهداف المناخ والتنمية. وتوفر الاستثمارات المستدامة في التعليم والصحة مكافآت أعلى فيما يتعلق بالفقر والازدهار في البلدان النامية مقارنة ببرامج المساعدة الاجتماعية الممولة من الضرائب.

يمكن أيضا للمبادرات الحكومية المنفذة جيدًا زيادة قدرة المزارعين على تبني تقنيات جديدة ذكية مناخيًا تقلل من الفقر وتنشر الرخاء وتحافظ على الكوكب.

سد فجوة الرخاء العالمي
توقف التقدم في تقليص فجوة الرخاء العالمي، وهو المقياس الجديد للرخاء المشترك الذي يستخدمه البنك الدولي، منذ جائحة كوفيد-19، ما يسلط الضوء على تباطؤ نمو الدخل الشامل خلال هذه الفترة.

في المتوسط، يتعين على الدخول في جميع أنحاء العالم أن ترتفع خمسة أضعاف اليوم للوصول إلى مستوى 25 دولارًا للفرد في اليوم، وهو الحد الأدنى لمعيار الرخاء في البلدان ذات الدخل المرتفع.

انخفض عدد الاقتصادات التي تعاني من ارتفاع معدلات التفاوت في الدخل على مدى العقد الماضي. ومع ذلك، لا يزال 1.7 مليار شخص، يمثلون 20% من سكان العالم، يعيشون في اقتصادات تعاني من ارتفاع معدلات التفاوت، ويتركز معظمهم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

يعكس ارتفاع معدلات التفاوت الافتقار إلى الفرص المتاحة للتنقل الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يعوق آفاق النمو الشامل والحد من الفقر.

التقلبات المناخية ستصيب 20% من سكان العالم
من المرجح أن يتعرض ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص على مستوى العالم لصدمة مناخية شديدة في حياتهم، والتي سيجدون صعوبة في التعافي منها.

ويواجه جميع المعرضين للظواهر الجوية المتطرفة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقريبًا خطر التعرض لخسائر في الرعاية الاجتماعية بسبب ضعفهم الشديد.

يتطلب الحد من الفقر في المستقبل نمواً اقتصادياً أقل كثافة في الانبعاثات الكربونية مقارنة بالماضي. كما أن الحد من الفقر المدقع، الذي يقاس بمعدل 2.15 دولار في اليوم، لن يأتي بتكلفة باهظة على الكوكب، لأن أفقر البلدان تساهم قليلاً نسبياً في الانبعاثات.

مع ذلك، فإن الحد من الفقر عند مستوى أعلى يبلغ 6.85 دولار في اليوم، وهو خط الفقر للبلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات. لذا تحتاج كل دولة إلى نهج مصمم خصيصاً على أساس مستوى دخلها، مع إعطاء الأولوية لسياسات معينة وإدارة التآزر والتنازلات عبر الأهداف.

النمو الاقتصادي والحفاظ على المناخ
ينبغي للبلدان ذات الدخل المنخفض أن تعطي الأولوية للحد من الفقر من خلال تحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار في خلق فرص العمل، ورأس المال البشري، والوصول إلى الخدمات، والبنية الأساسية، مع تحسين القدرة على الصمود. كما أن البلدان ذات الدخل المتوسط عليها أن تعطي الأولوية لنمو الدخل الذي يقلل من التعرض للصدمات، إلى جانب السياسات الرامية إلى الحد من كثافة الكربون في النمو.

في البلدان ذات الدخل المرتفع والدخل المتوسط الأعلى حيث تكون الانبعاثات الكربونية مرتفعة، ينبغي أن ينصب التركيز على خفض الانبعاثات مع إيجاد السبل للتخفيف من فقدان الوظائف وغيرها من التكاليف القصيرة الأجل التي قد تنتج عن مثل هذه التخفيضات، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في فقر أو معرضون له.

يشكل كل من تعزيز التعاون الدولي ودعم التمويل للتنمية أيضا أهمية بالغة لتحقيق انتقال ناجح نحو اقتصادات أكثر استدامة وشاملة وقدرة على الصمود.

>> انضم الى السومرية على واتساب  

الفقر

السودان

العالم

ازمة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
Play
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-16
Play
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-16
Play
16-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-16
Morning Live
Play
Morning Live
الاعتذار الصادق ودوره باعادة بناء العلاقات المحطمة - حلقة ١٣٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-16
Play
الاعتذار الصادق ودوره باعادة بناء العلاقات المحطمة - حلقة ١٣٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٣١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-16
Play
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٣١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-16
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
أسرار خلف أسوار سجن بابل المركزي - حلقة ١٨ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-15
Play
أسرار خلف أسوار سجن بابل المركزي - حلقة ١٨ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-15
جات بالليل
Play
جات بالليل
نكسة كورية 15-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-15
Play
نكسة كورية 15-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-15
استديو Noon
Play
استديو Noon
توقعات لعبة العراق وكوريا الجنوبية 15-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-15
Play
توقعات لعبة العراق وكوريا الجنوبية 15-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الكبريت في الجو 15-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-15
Play
الكبريت في الجو 15-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-15
طل الصباح
Play
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شنو؟ 15-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-15
Play
زوم ميوزك - فقرة شنو؟ 15-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-15
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
Play
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-16
Play
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-16
Play
16-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-16
Morning Live
Play
Morning Live
الاعتذار الصادق ودوره باعادة بناء العلاقات المحطمة - حلقة ١٣٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-16
Play
الاعتذار الصادق ودوره باعادة بناء العلاقات المحطمة - حلقة ١٣٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٣١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-16
Play
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٣١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-16
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
أسرار خلف أسوار سجن بابل المركزي - حلقة ١٨ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-15
Play
أسرار خلف أسوار سجن بابل المركزي - حلقة ١٨ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-15
جات بالليل
Play
جات بالليل
نكسة كورية 15-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-15
Play
نكسة كورية 15-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-15
استديو Noon
Play
استديو Noon
توقعات لعبة العراق وكوريا الجنوبية 15-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-15
Play
توقعات لعبة العراق وكوريا الجنوبية 15-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الكبريت في الجو 15-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-15
Play
الكبريت في الجو 15-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-15
طل الصباح
Play
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شنو؟ 15-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-15
Play
زوم ميوزك - فقرة شنو؟ 15-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-15
اخترنا لك
الغذاء العالمي بشأن وضع لبنان: سيئ للغاية
16:03 | 2024-10-16
مجدداً.. غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية
15:38 | 2024-10-16
تحطم طائرة مقاتلة أميركية
14:20 | 2024-10-16
تقرير يكشف المستور عن الدول العربية.. العراق الاكثر انخفاضا في حرية الإنترنت
13:52 | 2024-10-16
في بروكسل.. قمة دولية تبحث تجنب حرب شاملة بالشرق الأوسط
13:33 | 2024-10-16
من هو حسين القلاف المتهم بـ"تطاول" على الأمير؟
13:23 | 2024-10-16
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.