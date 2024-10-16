تحتاج 100 عام لحلها.. أزمة تضرب نصف سكان العالم

ويقدر معدل الفقر للأشخاص الذين يعيشون على أقل من 6.85 دولار في اليوم.يقدم التقرير أول تقييم بعد الجائحة للتقدم نحو على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب للعيش.يعيش اليوم 44% من سكان العالم على أقل من 6.85 دولار في اليوم، وهو خط الفقر في ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.ولم يتغير عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر هذا إلا قليلاً منذ عام 1990 بسبب النمو السكاني.قال إن المتمثل في على الفقر المدقع، والمحدد عند 2.15 دولار للشخص الواحد في اليوم، بحلول عام 2030 المنال.ويتوقع أن يستغرق على الفقر عند هذا المعدل 3 عقود أو أكثر، وهو ما ينطبق في على المنخفضة الدخل.يعيش اليوم ما يقرب من 700 مليون شخص يمثلون 8.5% من سكان العالم، على أقل من 2.15 دولار في اليوم، ومن المتوقع أن يعيش 7.3% من السكان في فقر مدقع في عام 2030.يظل الفقر المدقع متركزا في التي تعاني من انخفاض النمو الاقتصادي والهشاشة تاريخيا، وكثير منها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.وقال أكسل فان تروتسنبرغ، المدير الإداري للبنك الدولي إن "بعد عقود من التقدم، يشهد العالم انتكاسات خطيرة في مكافحة الفقر العالمي، نتيجة للتحديات التي تشمل النمو الاقتصادي البطيء، والوباء، والديون المرتفعة، والصراع والهشاشة، والصدمات المناخية ".أضاف أنه في خضم هذه الأزمات المتداخلة، لن ينجح نهج العمل المعتاد، مشيرا إلى الحاجة إلى دليل تنمية جديد تمامًا إذا أردنا حقًا تحسين حياة الناس وسبل عيشهم وحماية كوكبنا.وقال إندرميت جيل، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة ونائب الرئيس لاقتصاديات التنمية: "ستكون ذات الدخل المنخفض واقتصادات الأسواق الناشئة في حالة جيدة إذا أدركت بعض أوجه التآزر.على سبيل المثال، تساهم السياسات الرامية إلى الحد من تلوث الهواء في تحقيق أهداف المناخ والتنمية. وتوفر الاستثمارات المستدامة في التعليم والصحة مكافآت أعلى فيما يتعلق بالفقر والازدهار في النامية مقارنة ببرامج المساعدة الاجتماعية الممولة من الضرائب.يمكن أيضا للمبادرات الحكومية المنفذة جيدًا زيادة قدرة المزارعين على تبني تقنيات جديدة ذكية مناخيًا تقلل من الفقر وتنشر الرخاء وتحافظ على الكوكب.سد فجوة الرخاءتوقف التقدم في تقليص فجوة الرخاء العالمي، وهو المقياس الجديد للرخاء المشترك الذي يستخدمه البنك الدولي، منذ جائحة كوفيد-19، ما يسلط الضوء على تباطؤ نمو الدخل الشامل خلال هذه الفترة.في المتوسط، يتعين على الدخول في جميع أنحاء العالم أن ترتفع خمسة أضعاف اليوم للوصول إلى مستوى 25 دولارًا للفرد في اليوم، وهو الحد الأدنى لمعيار الرخاء في ذات الدخل المرتفع.انخفض عدد الاقتصادات التي تعاني من ارتفاع معدلات التفاوت في الدخل على مدى العقد الماضي. ومع ذلك، لا يزال 1.7 مليار شخص، يمثلون 20% من سكان العالم، يعيشون في اقتصادات تعاني من ارتفاع معدلات التفاوت، ويتركز معظمهم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.يعكس ارتفاع معدلات التفاوت الافتقار إلى الفرص المتاحة للتنقل الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يعوق آفاق النمو الشامل والحد من الفقر.التقلبات المناخية ستصيب 20% من سكان العالممن المرجح أن يتعرض ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص على مستوى العالم لصدمة مناخية شديدة في حياتهم، والتي سيجدون صعوبة في التعافي منها.ويواجه جميع المعرضين للظواهر الجوية المتطرفة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقريبًا خطر التعرض لخسائر في الرعاية الاجتماعية بسبب ضعفهم الشديد.يتطلب الحد من الفقر في المستقبل نمواً اقتصادياً أقل كثافة في الانبعاثات الكربونية مقارنة بالماضي. كما أن الحد من الفقر المدقع، الذي يقاس بمعدل 2.15 دولار في اليوم، لن يأتي بتكلفة باهظة على الكوكب، لأن أفقر تساهم قليلاً نسبياً في الانبعاثات.مع ذلك، فإن الحد من الفقر عند مستوى أعلى يبلغ 6.85 دولار في اليوم، وهو خط الفقر للبلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات. لذا تحتاج كل دولة إلى نهج مصمم خصيصاً على أساس مستوى دخلها، مع إعطاء الأولوية لسياسات معينة وإدارة التآزر والتنازلات عبر الأهداف.النمو الاقتصادي والحفاظ على المناخينبغي للبلدان ذات الدخل المنخفض أن تعطي الأولوية للحد من الفقر من خلال تحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار في خلق فرص العمل، ورأس المال البشري، والوصول إلى الخدمات، والبنية الأساسية، مع تحسين القدرة على الصمود. كما أن ذات الدخل المتوسط عليها أن تعطي الأولوية لنمو الدخل الذي يقلل من التعرض للصدمات، إلى جانب السياسات الرامية إلى الحد من كثافة الكربون في النمو.في ذات الدخل المرتفع والدخل المتوسط الأعلى حيث تكون الانبعاثات الكربونية مرتفعة، ينبغي أن ينصب التركيز على خفض الانبعاثات مع إيجاد السبل للتخفيف من فقدان الوظائف وغيرها من التكاليف القصيرة الأجل التي قد تنتج عن مثل هذه التخفيضات، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في فقر أو معرضون له.يشكل كل من تعزيز التعاون الدولي ودعم التمويل للتنمية أيضا أهمية بالغة لتحقيق انتقال ناجح نحو اقتصادات أكثر استدامة وشاملة وقدرة على الصمود.