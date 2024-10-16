نيوز – دولي

حبس حسين القلاف لمدة سنتين وفقا لقرار الاستئناف برئاسة القاضي المستشار الدكتور فهد بوصليب، الذي أصدر قرارا بحبس النائب السابق حسين القلاف بتهمة التطاول على سمو الأمير الكويتي، وقد كان ذلك في تسجيل صوتي تم نشره عبر التواصل الاجتماعي.

وقضت الجنايات برئاسة المستشار ضويحي الضويحي ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه الخاصة بأمن .

وقامت الجنايات في وقت سابق بمواجهة القلاف بجميع التهم التي نسبت إليه إلا أنه قام بنفيها جميعا.

وأكد القلاف أثناء سير التحقيقات، أنه لم يقصد التطاول على صاحب السمو الأمير الكويتي في التسجيلات التي تم نشرها، بل كان يقصد الحكومة بشكل عام".

حبس حسين القلاف لمدة عامين مع التنفيذ

وقضت الاستئناف بحبس حسين القلاف لمدة عامين، وذلك في ضوء التهمة التي تم توجيهها إليه بالطعن في صلاحيات سمو الأمير، وقد قامت الجنايات من الدرجة الأولى ببراءة المتهم من التهم التي تم توجيهها إليه في قضية أمن بتهمة توجيه النقد لسمو أمير الكويت، والتطاول على أمير الإمارة والطعن في سلطات الأمير، وذلك عبر تسجيل صوتي للقذافي تم نشره على التواصل الاجتماعي.

من هو حسين القلاف؟

حسين على السيد خليفة حسين القلاف البحراني، وهو كويتي الجنسية ولد في يوم 22 تشرين الاول 1958، يبلغ من العمر 65 عام، مقيم في الكويت بمنطقة الرميثية، فهو سياسي شهير في الكويت، وهو سابق في مجلس الأمة الكويتي.

التهم التي تم توجيهها للقلاف

في وقت سابق قررت النيابة العامة حبس القلاف لمدة 21 يوم على ذمة التحقيق وتم إحالته للسجن المركزي، وذلك على خلفية توجيه عدة تهم له ومنها التطاول والطعن في سلطات سمو أمير الكويت، وذلك وفق ما ورد في تسجيل صوتي للمتهم.

وقد قررت الجنايات في وقت سابق حبس القلاف كما تم رفض طلب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم، وفي أولى الجلسات التي مثل فيها المتهم أمام القضاء قام بنفي جميع التهم الموجهة إليه.

وحبس حسين القلاف لمدة سنتين مع تنفيذ الحكم كما قضت الكويت للاستئناف، وذلك بعد أن قامت الجنايات بتبرئة المتهم في وقت سابق.