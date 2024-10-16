مجدداً.. غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على بلدات جويا ومجدلزون والخيام جنوبي لبنان".

وأضافت أن "ثلاث غارات إسرائيلية على محيط بلدات القصر وحوش علي وجرماش بالبقاع شرقي لبنان".

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.