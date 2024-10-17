بعد ادعاء إسرائيل مقتله.. كل ما تريد معرفته عن السنوار؟

من هو السنوار؟ولد السنوار في مخيم خان يونس للاجئين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة وانضم لحركة "حماس" التي أسسها الشيخ أحمد ياسين قبل الانتفاضة الفلسطينية الأولى في العام 1987.وأنشأ السنوار الجهاز الأمني للحركة في العام 1988، المسؤول عن ملاحقة المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل ومعاقبتهم وأحيانا إعدامهم.تخرج السنوار من الجامعة الإسلامية في قطاع غزة وتعلم اللغة العبرية التي يتحدثها بمستوى جيد خلال 23 عاما قضاها في السجون الإسرائيلية، ولديه فهما عميقا للثقافة والمجتمع الإسرائيليين.حكم على السنوار بالسجن المؤبد أربع لقتله جنديين إسرائيليين. وكان من بين 1027 فلسطينيا أطلق سراحهم في صفقة أبرمت في العام 2011 مقابل إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط.لاحقا، السنوار قائدا بارزا في "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قبل أن يصبح زعيم الحركة في القطاع.في العام 2015، أضيف اسم السنوار إلى قائمة الولايات المتحدة لأكثر "الإرهابيين الدوليين" المطلوبين.وأعلنت "حماس" في آب (أغسطس) تعيين يحيى السنوار رئيسا لمكتبها خلفا لإسماعيل هنية التي قتل في ضربة إسرائيلية بطهران في 31 تموز (يوليو) 2024.