طهران ترد على القمة الخليجية الاوروبية: الجزر الثلاث جزء من إيران الكبرى

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني "إن وحدة أراضي إيران، ليست بالأمر الذي يجرؤ الأجانب على التحدث بشأنه"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي ومجلس لدول الخليج ليسا في موقع يمكنهما من إبداء وجهة نظر بشأن أرض إيران الكبرى".وكان الاتحاد الأوروبي عقد الأربعاء في بروكسل قمته الأولى مع مجلس الخليجي، السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر، ودعت القمة في بيانها الختامي إلى الوقف الفوري لإطلاق وتجنب التصعيد في الأوسط.وجاء في القمة أن "برامج الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بإيران تهدد المنطقة وخارجها ويجب وقفها"، ووصف البيان إيران بأنها "دولة محتلة على ثلاث جزر في الخليج العربي"، تخضع حاليا للسيادة الإيرانية، وتطالب بها الإمارات .وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتهم الخميس، الاتحاد الأوروبي بـ"التدخل الخبيث في منطقة الأوسط، وبأنه يعمل وفق مبدأ فرق تسد".وقال الوزير عراقجي إن البيان المشترك الصادر عن القمة الخليجية الأوروبية تضمن توجيه بعض الاتهامات لإيران.وأفاد بأنه "بات من الواضح بشكل متزايد أن أسلوب المحترم الذي اقترحته إيران في محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي يقابله الأخير برغبة في الصراع".وبخصوص البيان المشترك للقمة الخليجية الأوروبية الذي وصف إيران بـ"المحتل" على جزر في الخليج، قال عراقجي "إن الجزر الثلاث كانت دائما تابعة لإيران وستظل كذلك إلى الأبد"، وأضاف: "عصر تدخل أوروبا الخبيث في منطقتنا وفق مبدأ فرق تسد، انتهى بالفعل".