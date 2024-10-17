حزب الله يعلن استهداف دبابتين قرب مستعمرة "أفيفيم"

أعلن اللبناني، مساء الخميس، عن استهداف دبابتي ‌‏ميركافا قرب مستعمرة أفيفيم بالصواريخ الموجّهة.

وقال الحزب في بيان، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 من مساء يوم الخميس، دبابتي ‌‏ميركافا في جل الدير قرب مستعمرة أفيفيم مقابل بلدة بالصواريخ الموجّهة".

وأضاف البيان "أدى إلى ‏احتراقهما ووقوع ‏طاقمهما بين قتيل وجريح".