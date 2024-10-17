لبنان.. حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية"

وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة الصحة، إن "غارات الإسرائيلي أمس على أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية: الجنوب: 12 شهيدا و41 جريحا، النبطية: 25 شهيدا و88 جريحا، البقاع: 3 شهداء و14 جريحا، بعلبك الهرمل: 5 شهداء و36 جريحا، وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 45 شهيدا وإصابة 179 بجروح".

وأضاف البيان "بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2412، والجرحى إلى 11267".

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.