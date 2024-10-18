ميقاتي: نرفض التدخل الإيراني في الشأن اللبناني

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن بشأن غزة: نود أن نرى وقفا لإطلاق النار
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-503578-638648367874383908.jpg
ميقاتي: نرفض التدخل الإيراني في الشأن اللبناني
دوليات
2024-10-18 | 04:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,435 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان
نجيب
ميقاتي، اليوم الجمعة، عن الاستغراب من حديث رئيس
البرلمان
الإيراني محمد باقر قاليباف من أن
طهران
مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس
الأمن
الدولي الرقم 1701.
واعتبر ميقاتي، في بيان، تصريح محمد باقر قاليباف تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان.
وقال ميقاتي: نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان، علما أننا كنا أبلغنا وير خارجية
إيران
ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما إلى لبنان أخيرا بضرورة تفهم الوضع اللبناني، خصوصا وأن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان ومنهم فرنسا للضغط على
إسرائيل
لوقف إطلاق النار".
وتابع ميقاتي: "إن موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاه
الدولة
اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية".
والقرار الذي تم تبنيه في 2006 يدعو إلى أن تكون المنطقة الحدودية بجنوب لبنان خالية من الأسلحة والقوات إلا إذا كانت تابعة للدولة اللبنانية.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
ايران ترد رسميا على تساؤلات حول إرسال مسلحين إلى لبنان وغزة
10:03 | 2024-09-30
ماذا علقت ايران على الضربات الإسرائيلية في لبنان؟
10:53 | 2024-09-23
انطلاق تظاهرة في كربلاء دعماً للسيد السيستاني وتضامناً مع غزة ولبنان (صور)
08:02 | 2024-10-18
الأوبئة تهدد النازحين في لبنان.. "الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر
05:49 | 2024-10-18
لبنان
ايران
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار صباح اليوم الخميس
اقتصاد
30.16%
03:34 | 2024-10-17
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار صباح اليوم الخميس
03:34 | 2024-10-17
هل العراق يتفوق على الأردن في سباق التأهل لكاس العالم 2026؟
رياضة
27.9%
03:50 | 2024-10-17
هل العراق يتفوق على الأردن في سباق التأهل لكاس العالم 2026؟
03:50 | 2024-10-17
وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.. الوحش الآلي يتحرك في بغداد (صور)
محليات
21.33%
12:04 | 2024-10-16
وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.. الوحش الآلي يتحرك في بغداد (صور)
12:04 | 2024-10-16
حريق يلتهم "مول" تجاري في بغداد
محليات
20.62%
13:03 | 2024-10-16
حريق يلتهم "مول" تجاري في بغداد
13:03 | 2024-10-16
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
الأكثر مشاهدة
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
اخترنا لك
حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة
09:52 | 2024-10-18
حزب الله ينعى السنوار: وقف في مواجهة المشروع الأميركي - الصهيوني
09:26 | 2024-10-18
رسمياً.. حركة حماس تعلن استشهاد يحيى السنوار
08:04 | 2024-10-18
الإعلام الإسرائيلي: يحيى السنوار صنع أسوأ يوم بتاريخنا
07:00 | 2024-10-18
ما حقيقة اجتياز عسكريين الحدود الغربية للأردن نحو إسرائيل؟
06:19 | 2024-10-18
إنذار لأكثر من 20 منطقة.. اتركوا منازلكم فوراً
06:12 | 2024-10-18
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.