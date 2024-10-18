إنذار لأكثر من 20 منطقة.. اتركوا منازلكم فوراً

نيوز – دولي

أصدر الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان أكثر من 20 منطقة في جنوب لبنان، لإخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الأولي.

وقال في بيانه إلى سكان "قوزح، بيت ليف، ياطر، جبل البطم، زبقين، مروحين، شيحين، أم توته، بستان، الزلوطية، يارين، الظاهرية، مطمورة، مجدل زون، شمعا، طير حرفا، أبو شاش، الجبّين، بياض، المنصوري، كفرا، علما الشعب، الناقورة"، ان لا ينوي المساس بكم.. عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي".

وشدد على أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. يحظر عليكم التوجه جنوبا، حيث ان أي تحرك نحو قد يشكل خطرا على حياتكم".