الأمم المتحدة: غزة "جحيم على الأرض" لمليون طفل فلسطيني

وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم الأمم للطفولة (اليونيسيف) إنه "بعد مرور أكثر من عام على الحرب التي تشنها ضد حماس في الأراضي الفلسطينية المحاصرة، "يظل الأطفال يعانون أذى يومياً لا يوصف".وأضاف للصحافيين في جنيف أن "غزة هي التجسيد الحقيقي للجحيم على الأرض بالنسبة إلى مليون طفل فيها. والوضع يزداد سوءا يوماً بعد يوم".وأوضح إلدر أنه "منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 داخل والذي أشعل فتيل الحرب، فإن التقديرات "المحافظة" تشير إلى أن عدد القتلى بين الأطفال في تجاوز 14100".وهذا يعني أنه "وفقاً لمقياس محافظ، يُقتل ما بين 35 إلى 40 فتاة وصبيا يومياً في غزة، منذ السابع من أكتوبر" من العام الفائت، وفق تعبيره.بحسب إلدر فإن ــ التي قدمتها السلطات في التي قدرت إجمالي عدد القتلى بأكثر من 42400 ــ موثوقة. وأضاف: "هناك الكثير والكثير تحت الأنقاض".وقال إن أولئك الذين نجوا من الغارات الجوية اليومية والعمليات العسكرية واجهوا في كثير من الأحيان ظروفاً مروعة.وكان الأطفال ينزحون مراراً وتكراراً بسبب العنف وأوامر الإخلاء المتكررة حتى في وقت "يسيطر الحرمان على بأكملها".وتساءل: "أين يذهب الأطفال وأسرهم؟ إنهم ليسوا آمنين في المدارس والملاجئ. ليسوا آمنين في المستشفيات. وبالتأكيد ليسوا آمنين في المخيمات المكتظة".وعرض إلدر تجربة طفلة تبلغ سبع سنوات تدعى قمر، أصيبت في قدمها أثناء هجوم على مخيم جباليا في شمال . وتم نقلها إلى مستشفى فرضت حصاراً عليه لمدة 20 يوماً، ولم يكن من الممكن نقلها أو تأمين العلاج الذي تحتاج إليه حتى تم بتر ساقها. وقال "في أي وضع طبيعي إلى حد ما، لم تكن ساق هذه الصغيرة لتحتاج إلى بتر أبداً".وفي مواجهة أوامر الإخلاء الجديدة من إسرائيل، اضطرت الطفلة ووالدتها وشقيقتها التي أصيبت أيضاً، إلى الانتقال جنوباً سيراً. وتابع: "إنهم يعيشون الآن في خيمة ممزقة، محاطة بالمياه الراكدة"، مضيفاً أن قمر "بالطبع تعاني صدمة كبيرة"، ولا يمكنها الوصول إلى الأطراف الاصطناعية.وقال إن اليونيسيف حذرت بالفعل من أن أصبحت "مقبرة لآلاف الأطفال" قبل عام.في ديسمبر الماضي، أعلنت الوكالة أن هي "المكان الأكثر خطورة في العالم بالنسبة إلى الأطفال".وأكد المتحدث أنه "يوماً بعد يوم، منذ أكثر من عام، تتعزز هذه الحقيقة الوحشية القائمة على الأدلة".وتساءل: "إذا لم يحرك هذا المستوى من الرعب إنسانيتنا ويدفعنا إلى التصرف، فما الذي سيدفعنا إذن؟".