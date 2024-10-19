مسيّرة تستهدف مبنى قرب مقر نتنياهو

نيوز – دولي

أعلنت وسائل إعلام، اليوم السبت، عن ضرب مسيرة في حي يضم مقر رئيس وزراء الكيان الصهيوني.

وذكرت الوسائل أن "طائرة مسيرة ضربت في حي يضم مقر رئيس وزراء الكيان الصهيوني".

وأضافت أن "المسيرة حلقت مسافة 70 كيلومتراً من وضربت في حي يضم مقر نتنياهو بقيساريا".

وأشارت الوسائل إلى أن "هذا هو الحادث الثالث خلال أسبوع تقريباً الذي تتمكن فيه طائرة بدون عبرت من من الوصول إلى عمق الكيان الصهيوني".