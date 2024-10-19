إسرائيل تعترف باستهداف منزل نتنياهو بطائرة مسيرة

نيوز – دولي

اعترفت حكومة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، باستهداف منزل رئيسها بنيامن نتنياهو بطائرة مسيرة اطلقت من .

وذكر الإسرائيلي في بيان ان "مسيّرة من أصل 3 انطلقت من وسقطت في قيساريا".

فيما اكد نتنياهو أن "مسيّرة قيساريا استهدفت منزل نتنياهو ولم يكن موجودا".





